Sanremo, Orietta Berti racconta "Quando ti sei innamorato"

Roma, 24 feb. (askanews) - "Il brano l'ho ascoltato quasi 3 anni fa a Napoli perché Francesco Boccia che è l'autore mi ha dato un brano per riconoscenza perché io le avevo lasciato libero "Grande Amore" per il Volo. Allora lui mi ha detto che voleva farmi un regalo, due brani da inserire nel cofanetto dei 55 anni: uno è questo, e l'altro è il titolo del cofanetto "Film". Quando ho letto il testo, mi sono detta che sembrava la mia storia d'amore con Osvaldo. E' una storia d'amore che va bene per tutti. L'ho incisa quest'estate per il cofanetto non pensando di andare a Sanremo. Quando è arrivata l'idea di Sanremo, d'accordo con il maestro Campagnoli abbiamo chiesto nuovo arrangiamento con l'Orchestra. E' stato Pasquale Mammaro a convincermi ad andare a Sanremo". Orietta Berti racconta ad askanews come è nato il brano "Quando ti sei innamorato", con cui partecipa - per la 12esima volta - al Festival di Sanremo.