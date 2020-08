L'opera il "Rigoletto" diventa un documentario 09 agosto 2020

In anteprima per il Sole 24 ore il Teaser del documentario “Rigoletto 20 20” di Enrico Parenti, che ha raccontato il backstage e la realizzazione della prima regia d'opera realizzata dopo il lockdown in Itala. Si tratta del “Rigoletto” di Giuseppe Verdi che il regista Damiano Michieletto ha pensato negli spazi enormi del Circo Massimo per garantire le misure del distanziamento. Per una buona visione ai 1400 spettatori è ricorso alla tecnologia della proiezione live su un maxischermo, inframezzata da pezzi di cinema. Il tutto è avvenuto grazie alla collaborazione tra Carlo Fuortes, sovrintendente dell'Opera di Roma, il regista Damiano Michieletto e Francesca Cima della Indigo Film, di cui la il supplemento culturale Domenica ospita un'intervista sul numero del 9 agosto