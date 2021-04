Franceschini: clima a identità, sfide per Biennale Architettura

Milano, 23 apr. (askanews) - "Ci sono tante sfide in questo progetto del Padiglione Italia, oltre a quella della riapertura in sicurezza". Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini nel corso della presentazione online del Padiglione italiano alla 17esima Biennale di Architettura di Venezia, che il direttore Hashim Sarkis ha costruito intorno all'idea del vivere insieme.

"Siamo in un tempo di grandi cambiamenti - ha aggiunto il ministro - abbiamo il cambiamento climatico, ma anche il confronto con il mondo dopo l'epidemia e non sappiamo se questa fase si chiuderà come una parentesi e le cose torneranno come prima o se molto di ciò che è emerso nel tempo della pandemia resterà anche dopo. Penso che se si costruissero le parti nuove della città adesso si costruirebbero in modo diverso rispetto a prima. Abbiamo riscoperto le identità, dai condomini alle piccole comunità", teme dei quali il progetto "Comunità resilienti" del curatore Alessandro Melis si occuperà ad ampio raggio.