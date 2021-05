Think, Tally, Teach: le mappe corrette non esistono 07 maggio 2021

Gerardus Mercator da noi più conosciuto come Gerardo Mercatore ha inventato nel 1500 un sistema di proiezione cartografica detta “proiezione di Mercatore”. La proiezione cilindrica centrografica modificata perfezionata dallo studioso fiamminco è alla base della moderna cartografia. Fortnite invece è Fortnite, il videogioco generazionale più amato dagli adolescenti. In comune hanno una mappa. In mezzo c'è il mondo della cartografia. Con Andrea Gianotti in questa puntata abbiamo parlato di sistemi elettorali, di dimensioni e di geografia. Ma anche di spazio-tempo, rotte e aeroplani.