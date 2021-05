Think, Tally, Talk lo spazio 60 anni dopo Gagarin, la guerra fredda e Capitan America 31 maggio 2021

Il 12 aprile di sessant’anni fa divenne il primo a superare l’atmosfera per orbitare attorno alla Terra. Il sogno dell’Eroe nazionale dell’Unione Sovietica è sopravvissuto fino a diventare patrimonio dell’umanità intera. Lo dimostrano la quantità di fumetti, serie tv e pure videogiochi con Jurij Gagarin dentro. Per questo e per altro con Emilio Cozzi, giornalista e aspirante cosmonauta abbiamo celebrato questa data. Qui un articolo sul Sole 24 Ore dove Cozzi ricorda brevemente celebrazioni, cultura pop e scampoli di storia dedicate al “Colombo dello spazio”. Nel corso della puntata abbiamo anche parlato di Guerra fredda, politica di potenza spaziale e della serie tv Falcon e Soldato di d’Inverno. Buona visione.