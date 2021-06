Think, Tally, Talk: siamo una squadra fortissimi 01 giugno 2021

Parliamo di eSport, di videgiochi elettronici competitivi e di calcio. Le simulazioni sportive sono paradossalmente una disciplina minore come spieghiamo qui sul Sole 24 Ore. Eppure, il calcio con il controller è sempre il calcio, lo sport più popolare d’Italia e nella sua declinazione videoludica più popolare (Fifa) il videogioco più venduto da più di un decennio. Con Alfonso ‘AlonsoGrayfox' Mereu, sardo, cyberatleta e campione d’Europa con la eNazionale Timvision Pes proviamo a capire come andrà a finire. Per l’Italia e per lui, più nello specifico. Con Think, Tally, Talk un esperto di eSport (e non solo) Luca Forte giornalista di Multiplayer. Buona visione.