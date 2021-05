Think, Tally, Talk l'invasione di Marte 06 maggio 2021

Il 18 febbraio 2021 è stata la giornata più marziana dell'anno. Quando in Italia erano le 21 e 50 circa (per la precisione le 21:54 e 50 secondi) e dopo sette mesi di viaggio, il rover della Nasa Perseverance è atterrato sul suolo del Pianeta Rosso. Noi c'eravamo. In collegamento ma c'eravamo. Con Emilio Cozzi, Luca Tremolada, Riccardo Saporiti e Filippo Mastroianni. Nel corso della puntata abbiamo parlato di allunaggio, di terrapiattismo e teorie della cospirazione. Di proprietà intellettuale e spazio, dell'indotto dell'esplorazione spaziale e di emergenza sanitaria. Abbiamo gioito con la Nasa e visto le prime immagini del suole del Pianeta rosso. Buona visione.