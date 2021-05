Think, Tally, Talk diritto e business dietro e davanti gli eSport 20 maggio 2021

“La Superlega è per coinvolgere i giovani, la competizione è con Fortnite e Call of duty”. Questo in estrema sintesi una delle ragione espresse da Andrea Agnelli al quotidiano La Repubblica per giustificare il progetto discusso e discutibile di Super League. Per capire se davvero i videogiochi e gli eSport, i giochi elettronici competitivi possono davvero prendere il posto del calcio nel cuore delle giovani generazioni abbiamo consultato l'avvocato Helene Thibault di Tonucci & Partners.Nel corso della puntata di #ThinkTallyTalk abbiamo parlato anche delle normativa sugli eventi di eSport, di sindacato dei cyberatleti e della cultura del videogioco in Francia.