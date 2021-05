Think, Tally, Talk: datafication e dataveillance. Come si misura l’impronta digitale dei bambini? 17 maggio 2021

Con “dataveillance” si intendono tutto quelle pratiche che hanno per scopo la sorveglianza attraverso la registrazione di dati sia online che offline. La “datafication” è un trend, ormai irreversibile, che tende a trasformare molti aspetti, pian piano tutti, della nostra esistenza quotidiana in dati. Proviamo ora a mettere insieme la dataveillance e la datafication per applicarla all'infanzia, cioè ai bambini di oggi. Le conseguenze le possiamo “apprezzare” già oggi. Perché questa è la prima generazione “datizzata”. Ne parliamo con Giovanna Mascheroni, sociologa dei media all'Università Cattolica di Milano. Nel corso della puntata abbiamo anche parlato di connected toys, di sharenting e delle conseguenze a lungo termine per i datified children.