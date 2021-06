Think, Tally, Talk: come sono stati misurati i videogiochi nell'anno del lockdown? 07 giugno 2021

Era prevedibile. Il 2020 è stato un anno straordinario per il settore dei videogiochi con un giro d'affari di 2,17 miliardi di euro e una crescita del 21,9% rispetto al 2019. Quasi 17 milioni di italiani hanno videogiocato nei dodici mesi in esame, quasi gli stessi dell’anno precedente. Vuole dire che nell’anno del lockdown i giocatori hanno giocato di più, molto di più. Qui trovate l’articolo completo con tutti i numeri sul Sole 24 Ore.com. Nel corso della puntata insieme a Thalita Malagò, direttore generale di IIDEA, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi abbiamo parlato anche di sostenibilità dell’industria del gaming, di scena indie italiana e di consumi di videogiochi, naturalmente. Alcuni numeri? Nel corso del 2020 gli italiani hanno dedicato in media 8 ore a settimana a giocare su tutti i device, oltre mezz'ora in più rispetto alla rilevazione precedente. Buona visione.