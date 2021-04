Think, Tally, Talk: come si misura la salute mentale? 29 aprile 2021

A quanto pare dobbiamo sfatare un luogo comune: l'impatto del lockdown (il primo) in termini di ansia e depressione è stato minore di quanto pensiamo e leggiamo. In questi mesi ci siamo chiesti più volte a Infodata quanto fosse reale la percezione di disagio che viene raccontata. Che nasconde un'altra questione: come si misura bene la salute mentale? In questa puntata di Think, Tally Talk con Barbara Forresi e Simona Scaini, entrambe psicoterapeute e ricercatrici alla Sigmund Freud University mettiamo le mani avanti: occorrerà studiare bene gli studi che lanciano allarme sulla salute mentale di bambini e adolescenti. La maggioranza degli studi che sono usciti sono trasversali (si dice in gergo medico) cioè intervistano persone per la prima volta, ponendo domande sul proprio stato di salute in un dato momento, in questo caso per esempio durante o dopo il primo lockdown. Servono studi longitudinali. Buona visione