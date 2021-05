Think, Tally, Talk come non visualizzare mezzo milioni di morti 24 maggio 2021

Come si rappresenta la morte su uno schermo di un computer o su una pagina di un giornale? Come la si misura quando siamo dentro a una pandemia che ha ucciso ad oggi 19 marzo 2021 e solo in Europa un milione di persone? Numeri, grafici, croci, puntini, curve che salgono. In questi tredici mesi di Covid-19 abbiamo seguito il conteggio dei morti con il fiato sospeso, quasi anestetizzati. Come attivisti, cittadini e giornalisti di dati che da mesi descrivono il contagio con gli strumenti della statistica e dalla visualizzazione dei dati ci siamo chiesti quale fosse la forma più corretta per tenere traccia di quanto successo. Con Donata Columbro giornalista e preside della Data Ninja School abbiamo provato a interrogarci su quanto è stato fatto e scritto finora. Siamo partiti con la pagina del New York Times del 21 febbraio che fece molto discutere. Il resoconto di quanto ci siamo detti lo trovate qui sotto. Siete su Think, Tally, Talk. Buona visione...