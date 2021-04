Think, Tally, Talk: algoritmi, umani e passaporti vaccinali digitali. I pro e i contro 15 aprile 2021

Ora che le campagne vaccinali contro la Covid-19 sono in corso in un numero crescente di paesi in tutto il mondo, sta emergendo un dibattito globale intorno all'idea di rilasciare un documento digitale che testimoni in modo efficace se un individuo è stato vaccinato o meno. Nel corso della puntata abbiamo parlato anche di giornalismo, algoritmi e democrazia