Su Instagram nuova funzionalità per gestire al meglio i follower

Roma, 7 feb. (askanews) - Instagram lancia una nuova modalità per visualizzare e gestire al meglio i propri follower. Una funzionalità con cui visualizzare e gestire in modo veloce e diretto la lista dei profili seguiti, organizzandoli per categoria.

L'obiettivo del social è facilitare la gestione degli account che vengono seguiti, affinché rappresentino al meglio connessioni e interessi attuali dell'utente.

Basta andare sul proprio profilo e cliccare su "Seguiti", poi si visualizza la sezione "Categorie" che comprende "Utenti con cui hai interagito di meno" e "Utenti mostrati più frequentemente nella tua sezione Notizie".

Inoltre, per gli account seguiti, cliccando sui tre pallini accanto al nome del profilo è possibile gestire le notifiche o disattivarle. E si può anche ordinare la lista delle persone che si seguono dalla meno recente alla più recente o viceversa.