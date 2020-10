Spotify presenta Radar programma dedicato agli artisti emergenti

Milano, 15 ott. (askanews) - Largo ai giovani su Spotify, la popolare piattaforma di streaming audio, lancia Radar Italia, un programma per supportare i talenti emergenti nel nostro paese, sfruttando la sua rilevanza e il suo impatto culturale. Fa parte di RADAR, il programma globale di Spotify dedicato agli artisti emergenti che è stato lanciato in più di 50 paesi in cui la piattaforma è disponibile. Include e sostiene artisti che rappresentano diversi generi musicali e riflettono l'odierna scena musicale italiana.