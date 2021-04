Spazio, successo per il lancio del razzo italiano Vega

Kourou, 29 apr. (askanews) - Lancio riuscito dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese, per la missione VV18 del razzo Vega dell'Agenzia spaziale europea (Esa), costruito in Italia dalla Avio di Colleferro, alle porte di Roma e operato da Arianespace.

Il Vega ha correttamente posizionato in orbita il "Pleiades Neo 3", primo di 4 satelliti ad altissima risoluzione della nuova costellazione di osservazione della Terra gestita da Airbus e altri 5 satelliti più piccoli (un microsatellite di osservazione per l'agenzia spaziale norvegese Norsat-3 e quattro cubesat, per gli operatori Eutelsat), grazie al nuovo sistema di dispiegamento multiplo SSMS (Small Spacecraft Mission Service).

Gestito per la prima volta da Arianespace nel settembre 2020, il servizio SSMS è un progetto realizzato dal team spaziale europeo e finanziato dall'Esa. E sarà presto integrato da MLS, un'offerta simile su Ariane 6 che consentirà ad Arianespace di moltiplicare opportunità di lancio convenienti per piccoli satelliti e costellazioni.

Il lancio della missione VV18 ha segnato il ritorno in volo del razzo Vega dopo due insuccessi in rapida sequenza con il fallimento delle missioni VV-15 e VV-17 e, soprattutto, il secondo lancio riuscito in meno di 72 ore per Arianespace.