Spazio, il rover Perseverance in viaggio verso Marte

Cape Canaveral, 30 lug. (askanews) - Lancio perfetto alla base Nasa di di Cape Canaveral, in Florida, per la missione Mars 2020 da 2,7 miliardi di dollari per portare su Marte il nuovo rover Perseverance che andrà alla ricerca di potenziali tracce di vita presenti o passate sulla superficie del pianeta rosso.

Perseverance, grande quanto un Suv con sei ruote, atterrerà nel cratere Jezero di Marte il 18 febbraio 2021. I 45 chilometri di larghezza del cratere ospitarono un lago e un delta fluviale nell'antico passato di Marte e il rover lo analizzerà raccogliendo anche dei campioni di terreno che verranno inviati sulla Terra con una successiva missione tra una decina d'anni.

Tra gli strumenti a bordo di Perserverance ce ne sono alcuni che serviranno a preparare il terreno alle future esplorazioni umane del pianeta rosso, come MOXIE (Mars Oxygen ISRU Experiment) che produrrà ossigeno dalla rarefatta atmosfera marziana, dominata

dal biossido di carbonio.

Non solo, a fare compagnia al rover c'è anche Ingenuity, un piccolo elicottero da circa 2 chili; un dimostratore tecnologico che sarà il primo velivolo a volare nell'atmosfera di un altro pianeta.