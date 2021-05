Spazio, primo atterraggio di successo per la Starship di SpaceX

Boca Chica, 6 mag. (askanews) - Primo test di successo a Boca Chica, in Texas (Usa) per la navetta Starship di SpaceX, scelta dalla Nasa come nuovo modulo d'allunaggio per le prossime missioni umane sulla Luna, nell'ambito del programma Artemis.

Il prototipo SN15 è atterrato regolarmente sulla piazzola, da cui era decollato circa 8 minuti prima, dopo un balzo fino a 10 Km di quota, completando l'intero ciclo di test: lo spegnimento dei motori Raptor, la consueta manovra di "belly flop" cioé la transizione in volo planato orizzontale, la riaccensione dei motori e il successivo atterraggio, la manovra più delicata che finora aveva sempre avuto esiti catastrofici.

Lo stesso Elon Musk, patron di Tesla e SpaceX ha celebrato il successo con un Tweet dal tono trionfale: "Atterraggio della Starship nominale", per sottolineare che tutto è andato esattamente come previsto.

O quasi... Dopo l'atterraggio si è sviluppato un piccolo incendio nella zona dei motori, com'era già accaduto con la SN10 poi esplosa. In questo caso però l'incendio è stato domato e la navetta - per la prima volta - è rimasta integra.