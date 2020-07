Spazio, passeggiata spaziale record per gli astronauti della Iss

Houston, 22 lug. (askanews) - Passeggiata spaziale record sulla ISS; gli astronauti della Nasa, Chris Cassidy, comandante della base orbitante e Bob Behnken, uno dei primi 2 astronauti americani giunti sulla Stazione spaziale con una navetta privata, la Crew Dragon di SpaceX, hanno completato ciascuno la propria decima attività extraveicolare, pareggiando il primato di Michael Lopez-Alegria e Peggy Whitson.

I due sono rimasti fuori dall'Iss per circa 5 ore e mezza per installare un'unità di conservazione protettiva, utilizzabile tramite Dextre, la "mano artificiale" posta sul braccio robotico dell'Agenzia spaziale canadese, per rilevare perdite dell'ammoniaca usata per il raffreddamento della stazione, rimuovere 2 dispositivi di sollevamento e preparare la parte esterna del modulo Tranquility per l'arrivo dell'airlock commerciale della Nanoracks, previsto per la fine del 2020.

Si è trattato della Eva numero 231 per l'assemblaggio e la manutenzione della Iss, l'ultima per Behnken e per Cassidy che, nel corso della precedente "passeggiata spaziale" aveva voluto rendere omaggio a tutte gli operatori sanitari del mondo che sono in prima linea per combattere il Coronavirus Sars-Cov2.