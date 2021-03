Spazio, lancio riuscito per la missione Stalink 22 di SpaceX

Cape Canaveral, 25 mar. (askanews) - La costellazione Starlink, concepita da SpaceX per portare internet a banda larga via satellite anche nelle zone del pianeta non servite, si è arricchita di altri 60 satelliti grazie al lancio perfettamente riuscito della missione Starlink 22, partita dalla base spaziale Nasa di Cape Canaveral, in Florida (Usa) a meno di 10 giorni dall'analoga missione precedente.

Dopo aver immesso in orbita il contenitore dei satelliti, il primo stadio del razzo Falcon 9, riutilizzato per la sesta volta e di nuovo in volo a meno di 2 mesi dal suo lancio precedente, è atterrato senza problemi sulla piattaforma-drone "Of course I still love you", al largo delle coste della Florida.

Con questi ultimi appena lanciati, la costellazione Starlink conta 1.318 satelliti in orbita, ai quali se ne aggiungono 67 che sono rientrati nell'atmosfera disintegrandosi.