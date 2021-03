Spazio, lanciato con successo il razzo russo Soyuz 2.1a Fregat

Baikonur, 22 mar. (askanews) - È stato finalmente lanciato con successo dal cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakhstan, il nuovo razzo Soyuz 2.1a Fregat la cui partenza era stata rinviata dalla Roscosmos per ben due volte, per motivi tecnici.

A bordo del lanciatore russo un carico eccezionale di 38 satelliti provenienti da 18 Paesi diversi di tutto il mondo, tra cui anche l'Italia con il Simba, un cubesat per il monitoraggio degli spostamenti degli animali nella Savana. E poi Corea del Sud, Giappone, Canada, Arabia Saudita, Germania, Brasile e, soprattutto la Tunisia che ha mandato in orbita il suo Challenge-1 di Telnet, primo satellite interamente realizzato nel Paese.

Il carico principale è rappresentato dal satellite sudcoreano di osservazione della Terra CAS500-1 a cui si aggiungono 7 smallsats, 24 cubesats e 6 nanosats.

Interessante il satellite giapponese ELSA-d che verrà utilizzato per la rimozione del cosiddetto "space junk", la spazzatura spaziale.