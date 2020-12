Spazio, lanciato il satellite francese d'osservazione "CSO-2"

Kourou, 29 dic. (askanews) - Decimo e ultimo lancio dell'anno per Arianespace - quinto nel 2020 con il lanciatore russo Soyuz - che ha immesso in orbita dallo Spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese, il satellite francese d'osservazione della Terra CSO-2, destinato ad applicazioni di Difesa e sicurezza, in orbita eliosincrona.

CSO-2 è stato lanciato per conto della Cnes, l'agenzia spaziale francese e la Dga, l'agenzia di approvvigionamento del Ministero della Difesa francese. Fornirà immagini ad altissima risoluzione nei settori del visibile e dell'infrarossi, con tempo chiaro, diurno o notturno. Si tratta di uno dei 3 satelliti che compongono la costellazione Cso (Componente spaziale ottica), sviluppata per sostituire i satelliti militari Helios 2A ed Helios 2B, risalenti rispettivamente al 2004 e al 2009.

Il lancio del CSO-2 è stato anche il 25esimo effettuato da un razzo Soyuz dalla Guyana francese da quando il lanciatore russo ha iniziato ad operare presso il Centro spaziale europeo di Kourou nell'ottobre 2011.