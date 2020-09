Spazio, lanciato il razzo italiano Vega: a bordo 53 satelliti

Milano, 3 set. (askanews) - Il razzo Vega è tornato nello Spazio. Missione compiuta per il lanciatore dell'Esa (Agenzia Spaziale Europea), costruito in Italia dall'Avio di Colleferro, alle porte di Roma, che ha inaugurato la riapertura della base di lancio di Kourou, in Guyana francese, dopo la chiusura per la pandemia ed è tornato finalmente in orbita dopo una lunga serie di rinvii a causa del maltempo e dopo la sospensione dei voli nel luglio 2019, a causa del fallimento della 15esima missione per una avaria.

Il lancio di Vega, il cui modello a grandezza naturale si può ammirare al Museo della Scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano che dal 7 settembre tornerà a essere aperto tutti i giorni, è un grande orgoglio per l'Italia ha commentato il presidente dell'Asi (Agenzia spaziale italiana) Giorgio Saccoccia.

"Un lancio di successo che parla moltissimo italiano e ci rende ancora più orgogliosi. Vega è realizzato principalmente da industria italiana a bordo c'era un distributore dei satelliti che aumenta enormemente la flessibilità di lancio di Vega e che ha permesso di portare in orbita 53 satelliti provenienti da moltissismi clienti di nazionalità diversa".

A bordo di Vega, per la prima volta infatti c'era il nuovo sistema di distribuzione di satelliti dell'Esa che promette di rivoluzionare la space economy: SSMS (Small Spacecraft Mission Service), che ha portato in orbita 7 microsatelliti tra 15 e 150 kg e 46 CubeSats più piccoli destinati a varie applicazioni, tra cui l'osservazione della Terra, le telecomunicazioni, la scienza, la tecnologia e l'educazione. Fra questi un laboratorio per esperimenti in microgravità a controllo remoto, frutto di un accordo internazionale tra Italia e Israele.