Spazio, lanciato il razzo Ariane 5: a bordo 2 satelliti asiatici

Houston, 19 feb. (askanews) - Il razzo Ariane 5 di Arianespace è stato lanciato con successo dallo Spazioporto eropeo di Kourou, in Guyana francese nella notte di martedì 18 febbraio 2020.

A bordo due satelliti: il JCSAT-17 dell'operatore giapponese SKY Perfect JSAT Corporation e il GEO-KOMPSAT-2B del Korea Aerospace Research Institute (KARI); entrambi serviranno per supportare la connettività e il monitoraggio ambientale in Asia.

Quasi nelle stesse ore, sulla Stazione spaziale internazionale, gli astronauti della Nasa, Drew Morgan e Jessica Meir, manovrando il braccio robotico Canadarm 2 hanno agganciato la navetta cargo Cygnus denominata "Robert H. Lawrence", attraccandola alla base orbitante.

A bordo della navetta: 7.500 Kg di rifornimenti ed esperimenti scientifici destinati agli astronauti in orbita, compreso il Mobile SpaceLab, una struttura per la coltura di tessuti e cellule e il Plant Habitat-02, che coltiverà ravanelli nell'Advanced Plant Habitat, come esempio di pianta nutriente e commestibile.