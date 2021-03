Spazio, Italian Innovation: nuovi format di promozione integrata

Milano, 16 mar. (askanews) - Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in collaborazione con alcuni tra i principali enti di ricerca italiani tra cui l'Asi (Agenzia spaziale italiana), ha realizzato nuovi format di promozione integrata destinati a valorizzare e promuovere le eccellenze della Scienza e della Tecnologia italiana sui mercati esteri.

L iniziativa è stata presentata dal ministro Luigi Di Maio, insieme ai presidenti dei 6enti coinvolti in occasione di una diretta streaming sul canale YouTube della Farnesina che si è tenuta nel pomeriggio di martedì 16 marzo 2021.

I prodotti sono stati concepiti con l Agenzia Spaziale Italiana, l Istituto Nazionale di Astrofisica, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile e l Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale.

I format consistono in video in alta definizione (in formato HD e 4K), portali interattivi, cataloghi multimediali delle industrie innovative e visite virtuali di laboratori e centri di ricerca. I settori individuati sono: spazio, astrofisica, agroalimentare, ambiente ed economia circolare, tecnologie applicate alla medicina e ai beni culturali e tecnologie marine.

Il materiale, realizzato in lingua inglese, prevede versioni in russo, cinese, arabo spagnolo e portoghese, nonché differenti formati per poter essere fruibile da un pubblico molto vasto.

L ASI, nell ambito di questa iniziativa per la promozione all estero delle nostre industrie, ha realizzato insieme al MAECI due video, 'L'Italia dello Spazio, una stella tra le stelle' e 'La filiera dello spazio italiano', oltre a una piattaforma in fase di finalizzazione.

I prodotti potranno essere diffusi e valorizzati nei mercati esteri attraverso la rete diplomatico-consolare del MAECI. L obiettivo dell iniziativa è di dare adeguata visibilità internazionale alle capacità e alle potenzialità dell Italia nei settori dell innovazione promuovendo l immagine di un Paese altamente competitivo che vuole essere all avanguardia nel rispondere alle sfide del futuro.