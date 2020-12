Spazio, Aschbacher nuovo Dg Esa: sono onorato, è una grande sfida

Parigi, 17 dic. (askanews) - "Sono davvero onorato e lieto per la nomina a nuovo direttore generale dell'Esa, vorrei ringraziare gli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea per la fiducia che hanno riposto in me e avermi scelto per guidare l'Esa nei prossimi 4 anni".

Così l'austriaco Josef Aschbacher, già direttore dei programmi di osservazione della Terra dallo Spazio dell'Esa e Capo dello stabilimento Esa-Esrin di Frascati, vicino Roma, nominato nuovo direttore generale dell'Agenzia spaziale europea per i prossimi 4 anni come successore di Jan Woerner, in carica fino al 30 giugno 2021.

Nella sua agenda, una nuova selezione di astronauti europei e le missioni spaziali dei prossimi 10 anni, in particolare per quanto riguarda i programmi "Copernicus" e "Galileo", nonché la stazione cislunare "Lunar Gateway" e le missioni sulla Luna del programma "Artemis".

"È per me anche una grande e nuova sfida - ha continuato - e cercherò di affrontarla al meglio delle mie possibilità con tutte le mie competenze. Assumerò la carica di nuovo direttore generale, sin dal primo giorno di lavoro dopo aver presentato agli Stati membri e al mio staff un documento che, per il momento, ho chiamato 'Agenda Esa 2025' che illustra quali saranno i miei piani e la mia visione per i prossimi anni".

"Voglio anche ringraziare Jan (Woerner, ndr) - ha concluso il nuovo Dg - con il quale ho avuto un importante confronto in questi giorni. Sarà una transizione molto 'soft', non ci saranno due direttori generali. C'è un solo Dg che è Jan Woerner fino al suo ultimo giorno di lavoro ma sono molto felice di prepararmi per il "giorno dopo", per entrare nel pieno delle mie nuove funzioni. Sarà un lavoro duro, c'è molto da fare ma sono molto confidente che possiamo farlo insieme, l'Europa ha molto da offrire".