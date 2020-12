Saccoccia (Asi) sul NSE forum: creatore di valore per l'economia

Milano, 11 dic. (askanews) -

"In un anno in cui, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, le attività spaziali per l'Italia sono andate veramente benissimo, abbiamo avuto dei ritorni importantissimi per la nostra industria, per la nostra attività in genere, il modo migliore, forse, per chiudere quest'anno è organizzare il New space economy forum; un contenitore ideale per parlare del futuro delle attività spaziali, dei contributi più importanti che questo settore può dare all'economia globale. Per un nuovo modo di parlare di Spazio, come acceleratore di attività commerciali, di nuove iniziative, creazione di valore e di startup, quindi avremo modo di confrontarci su questi temi e parlare di futuro dello Spazio in generale".

Così ad askanews il presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, intervenendo a margine dell'inaugurazione dell'edizione 2020 del New Space Economy Expoforum di Roma, in programma l'11 e 12 dicembre 2020 in edizione digitale a causa dell'emergenza sanitaria in corso.