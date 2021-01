"Reset Earth", videogame che spiega il ruolo dello strato d'ozono

Roma, 22 gen. (askanews) - Si chiama "Reset Earth", un videogioco per educare gli adolescenti sul ruolo fondamentale dello strato di ozono nella protezione del Pianeta.

Un progetto lanciato in occasione della Giornata mondiale dell'istruzione - il 24 gennaio - con un'anteprima mondiale virtuale dell'omonimo film, cartoon che esplora le possibili opzioni per una positiva azione collettiva. La trama del film continua così in un gioco per dispositivi mobile Android e IOS (in uscita il 10 febbraio). Un platform che combina stile grafico retrò e opere d'arte disegnate a mano in cui i giocatori sbloccando puzzle apprendono come proteggere il Pianeta.

"Reset Earth" è promosso dal Segretariato per l'Ozono delle Nazioni Unite e pensato per sensibilizzare i più giovani. L'obiettivo è mostrare con l'animazione

le conseguenze di uno strato di ozono in rovina, lanciando però un messaggio positivo su ciò che si può fare agendo tutti insieme e con responsabilità.