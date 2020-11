Quando Steve Ballmer ironizzava sulle televendite 20 novembre 2020

Trentacinque anni fa veniva lanciato Windows 1.0. In questo video Steven Anthony Ballmer, carismatico imprenditore, che iniziò come dipendente di Windows nel 1980 fino a diventare amministratore delegato dal 2008 al 2014, dopo le dimissioni di Bill Gates, fa una parodia delle televendite per il divertimento dei dipendenti Microsoft