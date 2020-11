Primo viaggio con passeggero per il treno supersonico Hyperloop

Milano, 9 nov. (askanews) - Alcuni lo hanno definito il treno supersonico del futuro, altri come il mezzo che rivoluzionerà il mondo dei trasporti, altri ancora nutrono invece seri dubbi sulla sicurezza e la sostenibilità economica del progetto: Hyperloop ha intanto fatto il primo viaggio con passeggeri a bordo.

Nella struttura DevLoop della Virgin Hyperloop, nel Nevada, è stato portato a termine con successo il primo viaggio del mezzo ultraveloce ideato da Eleon Musk con equipaggio a bordo. Due passeggeri sono stati spostati da un punto all altro attraverso il tubo di test dell Hyperloop, che ha una lunghezza di 500 metri. A bordo il cofondatore dell azienda, Josh Giegel, e la responsabile di Passenger Experience Sara Luchian.

Il sistema hyperloop utilizza la levitazione magnetica per consentire spostamenti di alcune capsule per passeggeri che sfiorano dei cuscini d'aria all'interno di tunnel a bassa pressione. Un sistema che consentirebbe di coprire distanze ad una velocità altissima da far concorrenza al sistema aereo.