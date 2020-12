Piccinetti (Fiera di Roma) sul NSE forum: occasione per le Pmi

Roma, 11 dic. (askanews) - "Nonostante le grandi difficoltà che purtroppo questa pandemia ha creato a tutto il nostro mondo, abbiamo deciso insieme i nostri partner, Fondazione Amaldi e Asi, di proporre di nuovo questa manifestazione. È la seconda edizione che purtroppo si svolge in maniera virtuale, dico purtroppo perché come potete capire il 2020 per noi è stato un anno 'non anno', per tutto il sistema fieristico mondiale non è esisitito, in Italia abbiamo perso quasi 2 miliardi di fatturato. Detto questo, crediamo moltissimo in questa manifestazione perché diamo modo alle piccole e medie aziende italiane di avvicinarsi a questa scommessa per il futuro e per il presente che è lo Spazio. Mettiamo insieme i grandi player, le grandi aziende statali insieme alle piccole e medie aziende e agli operatori finanziari e i private equity che possono dare la possibilità di sviluppare".

Così ad askanews il CEO Fiera di Roma Pietro Piccinetti, intervenendo a margine dell'inaugurazione dell'edizione 2020 del New Space Economy Expoforum di Roma, in programma l'11 e 12 dicembre 2020 in edizione digitale a causa dell'emergenza sanitaria in corso.