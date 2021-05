Perché la voce è l’arma vincente nell’economia dell’attenzione

Tutto nasce dalla radio. Che non muore ma da decenni dà vita a molti media diversi. L'ultimo riguarda il caso ClubHouse che ha confermato l'interesse delle persone ad essere connessi tramite la voce. Per questo sono in molti a sviluppare sistemi di machine learning e Intelligenza artificiale legati alla voce: che si tratti di intrattenimento, informazione, pubblicità, la parola ascoltata è in grado di conquistare territori ben più ampi da quelli dei comandi vocali di devices ed elettrodomestici. Marco Trombetti, fondatore e Ceo di Translated, è uno degli imprenditori che sta innovando in questa direzione