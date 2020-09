Novità Instagram: Reels si aggiorna per diventare anti-Tik Tok

Milano, 24 set. (askanews) - La battaglia per il dominio dei social network passa dai video. La piattaforma dei mini video di Instagram, Reels, sfida apertamente Tik Tok, in difficoltà per le tensioni tra America e Cina, con un aggiornamento che punta a conquistare gli utenti.

Ora è possibile creare reel lunghi fino a 30 secondi, il timer, il conto alla rovescia prima della registrazione, viene esteso fino a 10 secondi ed è possibile tagliare ed eliminare qualsiasi clip, per un editing più semplice. Piccoli aggiustamenti, ma richiesti dagli stessi utenti. "Continuiamo a migliorare Reels ogni giorno, anche prendendo spunto dal feedback della community, e questi miglioramenti renderanno più semplice la creazione di reel. Siamo ancora agli inizi, ma stiamo già notando molti contenuti divertenti e creativi" ha dichiarato Tessa Lyons-Laing, Product Director, Instagram Reels.