NFON, bonus di €40 a utente se dismetti il vecchio centralino e passi al cloud

14 aprile 2021

Poter comunicare da qualsiasi luogo in maniera semplice e veloce è sempre più importante per tutti, ma per le aziende, soprattutto in questo periodo storico, è fondamentale. Superare le barriere geografiche, mettersi in contatto con colleghi, fornitori e clienti ovunque essi siano nel giro di pochi secondi è una prerogativa imprescindibile per ogni business, piccolo o grande che sia