Natale da record per Amazon, i regali si fanno sempre più online

Roma, 30 dic. (askanews) - Un Natale da record per Amazon: il gigante dell'e-commerce ha annunciato che per le feste quest'anno sono stati ordinati miliardi di articoli e decine di milioni di dispositivi Amazon a livello globale rispetto all'anno scorso.

Tra i prodotti più venduti nel mondo ci sono stati: Echo Dot, Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa, L.O.L. Surprise! Glitter Globe Bambole della serie Winter Disco, iRobot Roomba 675 Robot e prodotti Champion.

In quanto a categorie, gli italiani hanno fatto acquisti soprattutto nei reparti online di Giocattoli, Casa, Libri e Telefonia Mobile con decine di milioni di articoli ordinati. Amazon ha inoltre fatto sapere che nel 2019 più persone hanno provato Prime in questa stagione di vacanze rispetto a qualsiasi anno precedente. In una sola settimana, a livello globale, più di 5 milioni di nuovi clienti hanno iniziato la prova gratuita o l'abbonamento a pagamento.