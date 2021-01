Moxie, l'amico robot che insegna e fa compagnia ai bambini

Milano, 12 gen. (askanews) - Un robot chiamato Moxie che col suo aspetto grazioso, i colori accesi e un viso virtuale dall'espressione dolce si prefigge un obiettivo ambizioso: aiutare i bambini a sviluppare capacità cognitive, sociali ed emotive attraverso lezioni basate sul gioco, contenuti educativi.

Il robot, creato da Embodied, società statunitense fondata da un ex scienziato Nasa poi dedicatosi alla robotica, è stato premiato al Ces 2021, la fiera della tecnologia di Las Vegas quest'anno tutta in digitale, ed ha vinto il premio invenzione dell'anno 2020 del Time. Le sue funzioni sono state studiate da team di esperti non solo in robotica ma anche in formazione dei bambini per dare vita ad un dispositivo che grazie al machine learning, ascolta, processa, impara e risponde dando vita a conversazioni naturali, la cui spontaneità viene rimarcata dalle espressioni facciali.

Moxie ha avuto un grande successo, tanto che sul sito della società risulta esaurito, nonostante il prezzo, 1.700 dollari, non sia per tutti.