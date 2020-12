Maker Faire 2020, la fiera dell'innovazione quest'anno on line

Roma, 2 dic. (askanews) - Torna Maker Faire Rome 2020, l'evento su innovazione e start-up, che quest'anno si svolge dal 10 al 13 dicembre in modalità online, a causa della pandemia da Covid-19.

La piattaforma è divisa in diversi canali tematici dedicati ai principali topics di MakerFaire e un canale Main, sempre live, dal quale verranno raccontate nei giorni della manifestazione tante storie d'innovazione.

Oltre 300 stand con idee, prototipi e progetti innovativi sono pronti ad essere svelati e decine di live conference già allestite: dall'agritech al foodtech, dal digital manufacturing alla robotica, dall'intelligenza artificiale alla mobilità, dall'economia circolare alla salute, dallo sportech alla moda.

Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma: "Luogo di realizzazione il vostro smartphone, il vostro pc, il vostro tablet. L'edizione sarà digitale"

Veronica Crisafulli, cofondatrice e ceo di Trilly, la prima scarpa da donna con tacco estensibile. "La nostra tecnologia consente al tacco di alzarsi e abbassarsi su tre diverse altezze e con un semplice clic. È realizzata in Italia con materiale eco-sostenibile".

Lapo Ceccherelli è cofounder di Filo, sviluppatore di TataPad, un dispositivo anti-abbandono universale con tre livelli di allarme intelligente. A Maker Faire lanciano un contest: "Abbiamo messo in palio 5.000 euro per una soluzione prodotto-servizio innovativa che risolva problemi reali per nuovi genitori di oggi".

La Maker Faire Rome è promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua Azienda speciale InnovaCamera.