La stella Betelgeuse esploderà? Cosa succederebbe sulla Terra

●

●

Scoppia o non scoppia? E, caso mai dovesse farlo, ci andiamo di mezzo noi umani oppure no? Stiamo parlando di Betelgeuse, una stella supergigante rossa non molto distante - appena 600 anni luce - nella bellissima e molto nota costellazione di Orione che in inverno si vede magnificamente dalle nostre regioni. Dall'ottobre scorso questa enorme stella che ci appare rossastra alla vista fa le bizze e diminuisce costantemente la sua luminosità. Secondo gli studiosi si prepara a diventare supernova. Con quali rischi per l'umanità?