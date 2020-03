La Dark mode di WhatsApp sbarca su iPhone e Android

Milano, 4 mar. (askanews) - Piccola rivoluzione per gli utenti di WhatApp in tutto il mondo, è ora disponibile la dark mode su iPhone e Android.

Sarà possibile utilizzare WhatsApp con un nuovo look. La dark mode è stata progettata per ridurre l'affaticamento della vista in ambienti poco illuminati, e a limitare quelle fastidiose situazioni in cui il telefono illumina l'intera stanza.

La nuova modalità è pensata per garantire la leggibilità e facilitare l'utilizzo della chat aiutando gli utenti a focalizzare con facilità la loro attenzione su ogni schermo.