Il video in tempo reale dello storico volo di Ingenuity su Marte

Milano, 20 apr. (askanews) - La Nasa ha rilasciato le immagini in alta definizione e in tempo reale del primo storico volo su Marte dell'elicottero Ingenuity, divenuto il primo velivolo terrestre ad aver effettuato un volo controllato nell'atmosfera di un altro pianeta, decollando e riatterrando, in maniera autonoma, sul suolo marziano in un luogo ora intitolato alla memoria dei fratelli Wright: il "Wright Brothers Field", primo aeroporto marziano della storia.

Il volo è stato ripreso dalle telecamere del rover Perseverance che si è posizionato poco lontano. Ingenuity, pesante meno di 2 Kg, non è dotato di strumenti scientifici ma è solo un dimostratore tecnologico per verificare se in futuro sarà possibile effettuare anche un'esplorazione aerea di alcune aree del pianeta non raggiungibili dai rover.

Il video originale è senza audio, quello aggiunto in sottofondo è il vero suono del vento marziano registrato dal rover Perseverance a fine bebbraio 2021, poco dopo il suo arrivo sulla superficie del pianeta rosso.