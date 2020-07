Milano, 2 lug. (askanews) - 10 anni di vita del Sole in 1 minuto. È il timelapse unico e ipnotico realizzato dalla Nasa. Il Sole è stato ripreso per 10 anni, dal 2 giugno 2010 al 1 giugno 2020, dal Solar Dynamics Observatory (Sdo), telescopio spaziale in orbita dal 2010. Oltre 87mila scatti che mostrano 10 anni di cambiamenti della superficie del Sole, inizio e fine di un ciclo solare, eruzioni e Pianeti in transito. Uno spettacolo unico.