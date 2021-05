Bari, 14 mag. (askanews) - Il primo Santo patrono in realtà aumentata è S. Nicola: a Bari è stata presentata la prima animazione in realtà aumentata del santo di Myra. L'animazione tridimensionale di San Nicola rispetta l'iconografia tradizionale e punta a rendere il Museo Nicolaiano più attrattivo per studenti, fedeli e turisti. Oltre all'animazione, nella zona della Basilica ci sono altri oggetti virtuali in 3D, come il pesce che ricorda la venuta del santo dal mare, tutti visualizzabili tramite uno smartphone oppure un tablet grazie all'app AC Viewer.