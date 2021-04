Il digitale giusto per il rilancio europeo

Il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni è intervenuto a “Reshape the world”, l'evento digitale del Sole24Ore dedicato all'innovazione e al futuro digitale dell'Italia nel contesto internazionale. «Dopo la pandemia non si torna come prima», ha detto Gentiloni. L'obiettivo è ricostruire qualcosa di meglio. Puntando sugli investimenti e le nuove regole per la tecnologia. Nella convinzione che non sia una panacea ma neppure un pericolo