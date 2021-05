Il CEO del futuro

In vista del lancio del 22 maggio del libro ‘Primo. Non Comandare', che nasce dalla serie di video-interviste di Ceo Confidential, il giornalista del Sole 24 ore, Pierangelo Soldavini intervista in diretta sui canali social e sul sito del Sole 24 ore, Giuseppe Stigliano, CEO per l'Italia di Wunderman Thompson Italy, una delle più grandi e note agenzie di comunicazione integrata a livello internazionale per capire con lui quali devono essere le caratteristiche del CEO del futuro. Stigliano non è solo un comunicatore, ma è anche professore universitario, innovatore e scrittore; di recente ha pubblicato ‘Onlife Fashion', scritto insieme a Riccardo Pozzoli e Philip Kotler, il padre del marketing moderno.#CEOConfidentialIlSole24Ore