Il calcio diventa virtuale: il torneo digitale del Vesta Calcio

Roma, 4 feb. (askanews) - Il Covid non ferma il calcio, almeno quello più innovativo e d'avanguardia. Il Vesta Calcio, società pioniera del calcio hi-tech iscritta alle leghe dilettantistiche, non ferma il suo sogno e, settimana dopo settimana, sono proseguiti gli allenamenti pur nel rispetto delle modalità di distanziamento sociale imposte al settore sportivo. E se le partite sull'erba sono al momento vietate, gli spazi virtuali sono invece aperti e pieni di potenzialità.

Dall'8 al 15 febbraio il Vesta Calcio organizza il Torneo di videogames FIFA "Vesta Cup" (in collaborazione con MCES Italia - tra le realtà del videogaming professionistico) riservato esclusivamente a player senza contratto e con premi in palio per i primi tre classificati.

Sarà questa l'occasione per selezionare coloro che entreranno a far parte del team eSports FIFA del Vesta.

Riccardo Carnevale, Presidente del Vesta Calcio: "Gli e-sport e quindi il game proffesionale è un settore in forte ascesa in Italia Sempre più ragazzi si avvicinano al gaming on line per farne una professione. Le società sportive stanno cominciando ad entrare in questo nuovo mondo e una delle prime è il Vesta calcio, una società innovativa nel mondo del pallone che sarà una delle prime in Italia ad avere un proprio reparto e-sportivo unito al reparto sportivo. L'unione di questi due mondi può generare un ritorno verso le associazioni sportive dislocate sul territorio, in un momento in cui il mondo del calcio e delle piccolo società è in gravissima crisi".

L'intera manifestazione sarà visibile in streaming su Twitch e a sole 48ore dal lancio ha già superato i 100 iscritti.