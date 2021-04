I robot del futuro saranno vegetali: le piante diventano tech

Milano, 6 apr. (askanews) - Piante carnivore robotiche telecomandate e colture che avvisano con una notifica i contadini quando vengono colpite da una malattia: a Singapore un gruppo di ricercatori ha trovato il modo di comunicare con le piante.

Il sistema si basa su una serie di elettrodi attaccati alle piante in grado di monitorare i deboli impulsi elettrici emessi dalla vegetazione. La tecnologia è ancora in fase iniziale di studio, ma gli studiosi sono convinti che potrà essere usata per costruire avanzati robot vegetali in grado di manovrare oggetti delicati, troppo fragili per i bracci robotici rigidi tradizionali. Questa carnivora "Venere acchiappamosche" ad esempio può essere manovrata con un click sullo smartphone che fa scattare le sue fauci per raccogliere un pezzo di filo spesso mezzo millimetro.

Grazie al sistema è anche possibile monitorare la vegetazione con precisione.

"Questi segnali rifletteranno lo stato di salute delle piante - spiega Luo Yifei, ricercatrice che lavora al progetto - così speriamo di poter studiare la relazione con gli stress ambientali e così dare indicazioni pratiche agli agricoltori".