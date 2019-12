"Grey Wolf" l'elicottero Made in Italy scelto dalla US Air Force

Duke Field, 21 dic. (askanews) - La US Air Force ha annunciato il nome del suo nuovo elicottero per operazioni di sicurezza e trasporto VIP: l'MH-139A, basato sull'AW139 dell' italiana Leonardo elicotteri e denominato "Grey Wolf".

Il nome è in linea con le esigenze dettate dalle diverse aree geografiche degli Stati Uniti.

Il generale Timothy Ray, comandante del comando d'assalto globale dell'Aeronautica americana ha rivelato il nome dopo il volo inaugurale nei pressi della Eglin Air Force Base a Duke Field, in Florida!

L'MH-139A "Grey wolf" che dal 2021 sostituirà l'UH-1N "Huey", rende omaggio al lupo grigio, una specie estremamente adattabile, nota per la sua potenza e la resistenza, che contribuiscono alla sua capacità di vagare per grandi distanze. Il programma vale circa 2,4 miliardi di dollari e comprende fino a 84 elicotteri, sistemi di addestramento ed equipaggiamento logistico.

"Questo straordinario risultato - ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo - è per noi motivo di grande orgoglio. Clienti di primaria importanza continuano a fare affidamento su Leonardo, perché capace di rispondere ai loro più esigenti requisiti. E questo è confermato anche per lo svolgimento di missioni critiche, come la protezione di aree sensibili o per il trasporto di personale governativo e operazioni speciali. La scelta dell MH-139 riconosce, inoltre, in Leonardo un partner forte, affidabile e in grado di assicurare un contributo industriale solido e costante negli USA dove abbiamo diverse attività produttive".