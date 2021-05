Google multata per 100 mln di euro, abuso di posizione dominante

Roma, 13 mag. (askanews) - Multa da oltre 100 milioni di euro da parte dell'Antitrust g alle società Alphabet, Google e Google Italy per abuso di posizione dominante sul mercato in violazione delle norme Ue. Attraverso il sistema operativo Android e l'app store Google Play - ha denunciato l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Google detiene una posizione dominante che le consente di controllare l'accesso degli sviluppatori di app agli utenti finali e in Italia circa i tre quarti degli smartphone utilizzano Android.

Inoltre Google - ha sottolineato l'Antitrust - è un operatore di assoluto rilievo, a livello globale, nel contesto della cosiddetta economia digitale e possiede una forza finanziaria rilevantissima.

"Siamo rispettosamente in disaccordo con questa decisione e valuteremo i prossimi passi", ha risposto un portavoce di Google dopo la multa. L'Antitrust gli ha imposto di rendere disponibile su Android Auto l'app di Enel X sulle auto elettriche.

"La priorità numero uno di Android Auto è garantire che le app

possano essere usate in modo sicuro durante la guida - ha risposto il gigante del web - per questo abbiamo linee guida stringenti sulle tipologie di app supportate, sulla base degli standard regolamentari del settore e di test sulla distrazione al volante. Le applicazioni compatibili con Android Auto sono migliaia, e il nostro obiettivo è consentire ad ancora più sviluppatori di rendere le proprie app disponibili nel tempo".