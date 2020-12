Google down: da YouTube a Gmail problemi in tutto il mondo

Milano, 14 dic. (askanews) - Google down. Da YouTube a Gmail, da Google Drive a Docs, in tutto il mondo ci sono stati problemi con molti servizi di Mountain View che sono stati inaccessibili o hanno avuto malfunzionamenti. Questi picchi rossi nei grafici sul sito https://downdetector.com/, che monitora in tempo reale le attività di molti servizi online, sono le migliaia di segnalazioni arrivate in quella fascia oraria per Google

"Siamo consapevoli che ci sono dei problemi di accesso e il nostro team ci sta lavorando" ha scritto in uno tweet l'account di Youtube intorno alle 13 ora italiana, per annunciare dopo circa un'ora che i problemi erano stati risolti.

Molte segnalazioni hanno riguardato Google Meet e Google Classroom, usati per la didattica a distanza.