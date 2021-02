Francesca Corrado: il CEO non ha paura degli errori, suoi e degli altri

Con Francesca Corrado e Federica D'Armento affrontiamo uno dei problemi principali della nostra vita lavorativa e non: l'errore. Si tratta di uno spettro che scatena forti emozioni e continui sensi di colpa. Alla Scuola di Fallimento, da loro fondata e dove lavorano come coach ed agenti di cambiamento, si affronta quello che per tutti, inconsciamente o meno, è considerata una debolezza e un peso insopportabile. Francesca e Federica hanno un approccio scientifico, ma al tempo stesso, umano e onesto, senza estremismi. “La nostra storia è fatta di errori - raccontano le due imprenditrici - e il fallimento, così come accade nella ricerca scientifica, serve solo a imparare, aggiustare il tiro e ottimizzare le scelte successive per raggiungere l'obiettivo finale. Un concetto chiaro e semplice che però fatica a essere accettato dai CEO, dalle C-Room del mondo corporate e da molte persone. Parlarne di più è fondamentale per esorcizzare il fallimento e vincere i dilemmi di oggi”.#CEOConfidentialIlSole24Ore